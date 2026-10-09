Japońska agencja meteorologiczna poinformowała, że El Niño osiągnęło rekordową siłę. We wrześniu temperatura powierzchni morza na obszarze tropikalnego Pacyfiku monitorowanym przez agencję była o 4°C wyższa od normy — to najwyższy wynik w obserwacjach prowadzonych od 1949 roku, podaje The Japan Times.

Poprzedni rekord z 1997 roku

Poprzednie maksimum odnotowano w grudniu 1997 roku, gdy odchylenie temperatury powierzchni morza od normy wyniosło 3,7°C. El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne, w którym nagrzewają się wody powierzchniowe w centralnej i wschodniej części równikowego Pacyfiku. Wpływa ono na wiatry, ciśnienie atmosferyczne i rozkład opadów w różnych częściach świata.

Prognoza na zimę

Japońska agencja prognozuje ze 100-procentowym prawdopodobieństwem, że El Niño utrzyma się przez zimę na półkuli północnej. Prognoza ta jest zgodna z oceną amerykańskiego Centrum Prognoz Klimatycznych, które oczekuje utrzymania się zjawiska co najmniej do okresu od stycznia do marca.

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Światowa Organizacja Meteorologiczna również dzień wcześniej oświadczyła, że El Niño może stać się najintensywniejsze w całej historii obserwacji. Jej ocena opiera się na danych z regionu Niño 3.4, który częściowo pokrywa się z regionem Niño 3 monitorowanym przez japońską agencję, ale leży bardziej na zachód.

Zjawisko już zakłóciło warunki pogodowe na świecie: w Indiach odnotowano najsłabszy monsun od ponad dekady, w Indonezji nasiliły się pożary lasów, a w Brazylii pojawiły się zagrożenia dla produkcji cukru i kawy.

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