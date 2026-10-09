В Японии метеорологическое агентство сообщило, что Эль-Ниньо достигло рекордной силы. В сентябре температура поверхности моря на участке тропической части Тихого океана, за которым следит агентство, была на 4°C выше нормы — это самый высокий показатель за время наблюдений с 1949 года, сообщает The Japan Times.

Предыдущий рекорд 1997 года

Предыдущий максимум зафиксировали в декабре 1997 года, когда отклонение температуры поверхности моря от нормы составило 3,7°C. Эль-Ниньо — природное климатическое явление, при котором нагреваются поверхностные воды центральной и восточной частей экваториального Тихого океана. Оно влияет на ветры, атмосферное давление и режим осадков в разных частях мира.

Прогноз на зиму

Японское агентство прогнозирует со 100-процентной вероятностью, что Эль-Ниньо сохранится в течение зимы в Северном полушарии. Такой прогноз согласуется с оценкой Центра прогнозирования климата США, который ожидает сохранения явления как минимум до периода январь—март.

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Всемирная метеорологическая организация накануне также заявила, что Эль-Ниньо может стать самым интенсивным за все время наблюдений. Ее оценка основана на данных региона Ниньо 3.4, который частично пересекается с регионом Ниньо 3, отслеживаемым японским агентством, но расположен западнее.

Явление уже нарушило погодные условия в мире: в Индии зафиксировали самый слабый муссон более чем за десятилетие, в Индонезии усилились лесные пожары, а в Бразилии возникли риски для производства сахара и кофе.

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