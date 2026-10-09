Великобритания придумала необычный способ защиты подводных лодок от дронов — The Sun

Британские военные нашли необычный способ защиты атомных подводных лодок от атак беспилотников с воздуха. Для этого они планируют использовать пожарные шланги.

По данным издания, моряков обучают использовать пожарные шланги для защиты британских атомных подводных лодок от атак беспилотников. Вода под высоким давлением якобы является единственным «средством противовоздушной обороны» на подводных лодках класса Vanguard, стоимость которых превышает 4 млрд евро.

Отмечается, что эти подводные лодки оснащены баллистическими ракетами Trident 2.

«Последним оплотом обороны являются пожарные шланги. Приходится использовать то, что есть под рукой», — подчеркнул информированный источник издания.

Что известно о подводных лодках Vanguard

Vanguard — это класс британских атомных ракетных подводных лодок, вооруженных ядерными ракетами Trident. Группа таких подводных лодок базируется в Шотландии. Главная атомная ракетная подводная лодка этого класса была введена в состав флота в 1993 году.

На подлодке установлен один ядерный реактор PWR-2, обеспечивающий работу двух турбин GEC мощностью 27 500 к.с. Запуск ракет осуществляется подсистемой выброса, состоящей из 16 независимых установок. Ракетный комплекс Vanguard может осуществлять с глубины 30–40 м как одиночный, так и залповый запуск четырёх ракет с интервалом примерно в 20 секунд.

Об этом сообщает The Sun.

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