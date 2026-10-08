Британія запровадила новий пакет санкцій проти фінансів та тіньового флоту РФ

0:00 / 0:00

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти Росії, спрямованого на фінансовий сектор країни-агресорки та її морські перевезення. Загалом під обмеження потрапили 38 фізичних і юридичних осіб, а також суден «тіньового флоту».

До нового санкційного списку включено:

* російські фінансові установи, зокрема комерційний банк «Столичный Кредит» та АТ «Планета»;

* енергетичні компанії АТ «Зарубежнефть» та АТ «ИНК-Капитал»;

* 12 суден «тіньового флоту» РФ, щодо яких застосовано торговельні та морські обмеження;

* іноземні підприємства з Канади, Киргизстану, Туреччини, Індії та Таїланду, які надавали уряду РФ економічну підтримку чи постачали товари й технології.

Про це повідомляє видання «Європейська правда».

Нагадаємо, що ЄС зняв санкції з російського мільярдера Михайла Гуцерієва.

Сибіга анонсував нові санкції проти російських олігархів Фрідмана та Усманова.

Раніше, Сибіга розкритикував зняття санкцій з Усманова та Фрідмана.

Читай нас у