Британія запровадила новий пакет санкцій проти фінансів та тіньового флоту РФ
Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти Росії, спрямованого на фінансовий сектор країни-агресорки та її морські перевезення. Загалом під обмеження потрапили 38 фізичних і юридичних осіб, а також суден «тіньового флоту».
До нового санкційного списку включено:
* російські фінансові установи, зокрема комерційний банк «Столичный Кредит» та АТ «Планета»;
* енергетичні компанії АТ «Зарубежнефть» та АТ «ИНК-Капитал»;
* 12 суден «тіньового флоту» РФ, щодо яких застосовано торговельні та морські обмеження;
* іноземні підприємства з Канади, Киргизстану, Туреччини, Індії та Таїланду, які надавали уряду РФ економічну підтримку чи постачали товари й технології.
Про це повідомляє видання «Європейська правда».
Нагадаємо, що ЄС зняв санкції з російського мільярдера Михайла Гуцерієва.
Сибіга анонсував нові санкції проти російських олігархів Фрідмана та Усманова.
Раніше, Сибіга розкритикував зняття санкцій з Усманова та Фрідмана.