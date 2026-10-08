Великобритания ввела новый пакет санкций против финансового сектора и теневого флота РФ

Правительство Великобритании объявило о введении нового пакета санкций против России, направленного на финансовый сектор страны-агрессора и её морские перевозки. Всего под ограничения попали 38 физических и юридических лиц, а также суда «теневого флота».

В новый санкционный список включены:

* российские финансовые учреждения, в частности коммерческий банк «Столичный Кредит» и АО «Планета»;

* энергетические компании АО «Зарубежнефть» и АО «ИНК-Капитал»;

* 12 судов «теневого флота» РФ, в отношении которых применены торговые и морские ограничения;

* иностранные предприятия из Канады, Кыргызстана, Турции, Индии и Таиланда, которые оказывали правительству РФ экономическую поддержку или поставляли товары и технологии.

Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Напомним, что ЕС снял санкции с российского миллиардера Михаила Гуцериева.

Сибига анонсировал новые санкции против российских олигархов Фридмана и Усманова.

Ранее Сибига раскритиковал снятие санкций с Усманова и Фридмана.

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