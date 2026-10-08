Wielka Brytania wprowadziła nowy pakiet sankcji przeciwdziałających finansom oraz „flocie cieni” FR
Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił wprowadzenie nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji, ukierunkowanego na sektor finansowy kraju-agresora oraz jego przewozy morskie. Łącznie ograniczeniami objęto 38 osób fizycznych i prawnych, a także jednostek należących do „floty cieni”.
Na nowej liście sankcyjnej znalazły się:
rosyjskie instytucje finansowe, w tym bank komercyjny „Stolicznyj Kredit” oraz SA „Planeta”;
przedsiębiorstwa energetyczne SA „Zarubieżnieft” oraz SA „INK-Kapitał”;
12 statków należących do rosyjskiej „floty cieni”, wobec których zastosowano restrykcje handlowe i morskie;
zagraniczne przedsiębiorstwa z Kanady, Kirgistanu, Turcji, Indii oraz Tajlandii, które udzielały rządowi FR wsparcia gospodarczego lub dostarczały towary i technologie.
Informacje te podaje wydanie „Europejska Prawda”.
Przypomnijmy, że UE zniosła sankcje wobec rosyjskiego miliardera Michaiła Gucerijewa.
Sybiha zapowiedział nowe sankcje wobec rosyjskich oligarchów Fridmana i Usmanowa.
Wcześniej Sybiha skrytykował zniesienie sankcji wobec Usmanowa i Fridmana.