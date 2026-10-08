Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił wprowadzenie nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji, ukierunkowanego na sektor finansowy kraju-agresora oraz jego przewozy morskie. Łącznie ograniczeniami objęto 38 osób fizycznych i prawnych, a także jednostek należących do „floty cieni”.

Na nowej liście sankcyjnej znalazły się:

rosyjskie instytucje finansowe, w tym bank komercyjny „Stolicznyj Kredit” oraz SA „Planeta”;

przedsiębiorstwa energetyczne SA „Zarubieżnieft” oraz SA „INK-Kapitał”;

12 statków należących do rosyjskiej „floty cieni”, wobec których zastosowano restrykcje handlowe i morskie;

zagraniczne przedsiębiorstwa z Kanady, Kirgistanu, Turcji, Indii oraz Tajlandii, które udzielały rządowi FR wsparcia gospodarczego lub dostarczały towary i technologie.

Informacje te podaje wydanie „Europejska Prawda”.



Przypomnijmy, że UE zniosła sankcje wobec rosyjskiego miliardera Michaiła Gucerijewa.



Sybiha zapowiedział nowe sankcje wobec rosyjskich oligarchów Fridmana i Usmanowa.



Wcześniej Sybiha skrytykował zniesienie sankcji wobec Usmanowa i Fridmana.

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