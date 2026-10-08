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Wiadomości Świat

Wielka Brytania wprowadziła nowy pakiet sankcji przeciwdziałających finansom oraz „flocie cieni” FR

UA NEWS 08 października 2026 15:13
Wielka Brytania wprowadziła nowy pakiet sankcji przeciwdziałających finansom oraz „flocie cieni” FR

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił wprowadzenie nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji, ukierunkowanego na sektor finansowy kraju-agresora oraz jego przewozy morskie. Łącznie ograniczeniami objęto 38 osób fizycznych i prawnych, a także jednostek należących do „floty cieni”.

 

Na nowej liście sankcyjnej znalazły się:

 

  • rosyjskie instytucje finansowe, w tym bank komercyjny „Stolicznyj Kredit” oraz SA „Planeta”;

  • przedsiębiorstwa energetyczne SA „Zarubieżnieft” oraz SA „INK-Kapitał”;

  • 12 statków należących do rosyjskiej „floty cieni”, wobec których zastosowano restrykcje handlowe i morskie;

  • zagraniczne przedsiębiorstwa z Kanady, Kirgistanu, Turcji, Indii oraz Tajlandii, które udzielały rządowi FR wsparcia gospodarczego lub dostarczały towary i technologie.

 

Informacje te podaje wydanie „Europejska Prawda”.


Przypomnijmy, że UE zniosła sankcje wobec rosyjskiego miliardera Michaiła Gucerijewa. 

Sybiha zapowiedział nowe sankcje wobec rosyjskich oligarchów Fridmana i Usmanowa.


Wcześniej Sybiha skrytykował zniesienie sankcji wobec Usmanowa i Fridmana.

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