W Pekinie w Chinach Chiny i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie handlu pojazdami hybrydowymi — poinformowało chińskie Ministerstwo Handlu po piątkowych rozmowach, jak podaje South China Morning Post. Strona chińska określiła wynik jako porozumienie, ale nie podała szczegółów dotyczących treści takich ustaleń.

Eksport minerałów ziem rzadkich

Pekin oświadczył również, że jest gotów nadal przyspieszać wydawanie licencji na eksport minerałów ziem rzadkich do Europy. Strony będą kontynuować rozmowy na temat obniżenia ceł i ustaleń dotyczących minimalnych cen, które umożliwiłyby chińskim samochodom elektrycznym wejście na rynek UE przy niższej stawce celnej.

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Następna runda rozmów

Chińskie ministerstwo opublikowało 16-punktowe wspólne porozumienie zawierające listę wyników ostatniej rundy rozmów. Jednocześnie w tym momencie nie było odpowiedniej wersji dokumentu ze strony UE. Według strony chińskiej rozmowy mają zostać wznowione w marcu przyszłego roku.

Większość punktów dotyczy dalszych konsultacji w sprawie długoletnich kwestii handlowych, w tym sprzętu medycznego i inwerterów mocy. Europejski komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič, który spotkał się z chińskim ministrem handlu Wang Wentao i wicepremierem He Lifengiem, nalegał, aby Pekin ograniczył eksport pojazdów hybrydowych do Europy. Działo się to w obliczu rosnących dostaw takich pojazdów w ostatnich miesiącach.

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