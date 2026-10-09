В Пекине, Китай, Китай и Европейский Союз достигли взаимопонимания по торговле гибридными автомобилями, сообщило Министерство коммерции КНР по итогам переговоров в пятницу, пишет South China Morning Post. Китайская сторона назвала результат взаимопониманием, однако не предоставила подробностей о содержании такой договоренности.

Экспорт редкоземельных минералов

Пекин также заявил о готовности и далее ускорять выдачу лицензий на экспорт редкоземельных минералов в Европу. Стороны продолжат переговоры о снижении тарифов и договоренностях о минимальных ценах, которые позволили бы китайским электромобилям выходить на рынок ЕС по более низкой ставке пошлины.

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Следующий раунд переговоров

Китайское министерство опубликовало совместное соглашение из 16 пунктов с перечнем результатов последнего раунда переговоров. В то же время соответствующей версии документа от ЕС на тот момент не было. По данным китайской стороны, переговоры должны возобновиться в марте следующего года.

Большинство пунктов касается дальнейших консультаций по давним торговым вопросам, в частности по медицинскому оборудованию и силовым инверторам. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, который встретился с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и вице-премьером Хэ Лифэном, настаивал на ограничении Пекином экспорта гибридных автомобилей в Европу. Это происходило на фоне роста поставок таких машин в последние месяцы.

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