Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Japonii w 2026 roku do 0,7%, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż w lipcowej ocenie. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na raport MFW „Perspektywy gospodarki światowej”.

Powód rewizji prognozy

Fundusz wyjaśnił poprawę prognozy fiskalnymi środkami wsparcia, które częściowo łagodzą wpływ wyższych cen energii. MFW pozostawił prognozę wzrostu japońskiej gospodarki na 2027 rok bez zmian — na poziomie 0,7%.

Według oceny funduszu wzrost gospodarczy Japonii w przyszłym roku ustabilizuje się na tym poziomie, ponieważ szok energetyczny będzie słabnąć, a polityka pieniężna będzie stopniowo normalizowana.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Globalne prognozy i ryzyka

MFW podniósł również prognozę globalnego wzrostu gospodarczego na 2026 rok o 0,1 punktu procentowego — do 3,1%. Prognoza na 2027 rok pozostała na poziomie 3,4%.

W raporcie wskazano, że globalna aktywność gospodarcza ponownie wykazała odporność, w szczególności dzięki znaczącym inwestycjom w sztuczną inteligencję, które pomogły ograniczyć skutki wstrząsów geopolitycznych. Jednocześnie MFW wskazał na przewagę ryzyk pogorszenia prognozy: eskalacja na Bliskim Wschodzie może hamować wzrost, a rewizja oczekiwań dotyczących rentowności i produktywności AI może gwałtownie ograniczyć inwestycje.

Czytaj nas na