МВФ підвищив прогноз зростання Японії на 2026 рік до 0,7% — The Japan Times

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз економічного зростання Японії у 2026 році до 0,7% — на 0,1 відсоткового пункту більше, ніж у липневій оцінці. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на звіт МВФ «Перспективи світової економіки».

Причина перегляду прогнозу

У фонді пояснили поліпшення прогнозу фіскальними заходами підтримки, які частково пом’якшують вплив вищих цін на енергоносії. Прогноз зростання японської економіки на 2027 рік МВФ залишив без змін — на рівні 0,7%.

За оцінкою фонду, економічне зростання Японії наступного року стабілізується на цьому рівні, оскільки енергетичний шок слабшатиме, а монетарна політика поступово нормалізуватиметься.

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Світові прогнози та ризики

МВФ також підвищив прогноз глобального економічного зростання на 2026 рік на 0,1 відсоткового пункту — до 3,1%. Прогноз на 2027 рік залишився на рівні 3,4%.

У звіті зазначено, що світова економічна активність знову продемонструвала стійкість, зокрема завдяки значним інвестиціям у штучний інтелект, які допомогли зменшити наслідки геополітичних потрясінь. Водночас МВФ вказав на переважання ризиків погіршення прогнозу: ескалація на Близькому Сході може стримувати зростання, а перегляд очікувань щодо прибутковості та продуктивності ШІ здатен різко скоротити інвестиції.

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