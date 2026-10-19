У Західній Австралії у 2025–2026 роках зафіксували 541 смерть унаслідок добровільної допомоги при смерті (VAD), що становить 2,9% усіх смертей у штаті. Це на 12% більше, ніж попереднього року, повідомляє ABC News.

Застосування VAD зросло

Щорічний звіт про роботу законодавства щодо VAD засвідчив, що рівень застосування цієї практики значно перевищив прогнози, зроблені перед набуттям законом чинності у липні 2021 року. Голова наглядової ради VAD Колін Голт заявив, що кількість таких смертей зросла на 181% від початку роботи системи п’ять років тому.

За словами Голта, зростання може бути пов’язане з тим, що більше людей із термінальним діагнозом дізнаються про можливість скористатися VAD. Водночас це створює навантаження на невелику кількість лікарів, які мають право надавати такі послуги.

У звіті зазначено, що вісім лікарів здійснили 53% усіх випадків, коли VAD проводив медичний працівник. Голт закликав більше фахівців долучатися до цієї роботи.

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Критерії доступу та деменція

Наглядова рада також розглядає, чи не є надто обмежувальними чинні часові критерії доступу до VAD. Подати заявку можуть пацієнти із захворюванням, яке, за прогнозом, призведе до смерті протягом шести місяців, або протягом 12 місяців у разі нейродегенеративних захворювань.

Президент організації Dying with Dignity WA Стівен Вокер виступив за те, щоб люди з деменцією також могли отримати доступ до VAD. Він послався на досвід канадської провінції Квебек, де людина може заздалегідь оформити медичне розпорядження, поки зберігає здатність ухвалювати рішення.

Голт зазначив, що рада регулярно отримує звернення громади щодо VAD для людей, які втратили здатність ухвалювати рішення. За його словами, питання збереження такої здатності впродовж усього процесу досі не має остаточного розв’язання.

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