Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста Японии в 2026 году до 0,7%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в июльской оценке. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на доклад МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Причина пересмотра прогноза

В фонде объяснили улучшение прогноза мерами фискальной поддержки, которые частично смягчают влияние более высоких цен на энергоносители. Прогноз роста японской экономики на 2027 год МВФ оставил без изменений — на уровне 0,7%.

По оценке фонда, экономический рост Японии в следующем году стабилизируется на этом уровне, поскольку энергетический шок будет ослабевать, а денежно-кредитная политика — постепенно нормализоваться.

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Мировые прогнозы и риски

МВФ также повысил прогноз глобального экономического роста на 2026 год на 0,1 процентного пункта — до 3,1%. Прогноз на 2027 год остался на уровне 3,4%.

В докладе отмечается, что мировая экономическая активность вновь продемонстрировала устойчивость, в частности благодаря значительным инвестициям в искусственный интеллект, которые помогли уменьшить последствия геополитических потрясений. В то же время МВФ указал на преобладание рисков ухудшения прогноза: эскалация на Ближнем Востоке может сдерживать рост, а пересмотр ожиданий относительно прибыльности и производительности ИИ способен резко сократить инвестиции.

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