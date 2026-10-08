W Palestynie, na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, podczas ataku na zbierających oliwki zginął jeden Palestyńczyk, a ponad 20 osób zostało rannych. Palestyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało te działania zbrodniami wojennymi, informuje Anadolu Agency.

Atak na wschód od Tulkarmu

Według oświadczenia resortu atak miał miejsce między Burką a równiną Ramin na wschód od Tulkarmu. Zginął 44-letni Ali Hassan Jasser al-Bazari. Kilka poszkodowanych osób doznało ciężkich ran postrzałowych, według ministerstwa.

Palestyńskie MSZ twierdzi, że izraelskie siły i osadnicy strzelali do rolników, bili ich i nie pozwalali im dotrzeć do ich ziemi. Według resortu atakowane były również zespoły karetek pogotowia, które próbowały dotrzeć do rannych i ich ewakuować.

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Zatrzymanie medyków

Ministerstwo poinformowało o zatrzymaniu trzech ratowników medycznych i wolontariusza. Według jego twierdzeń zespołom karetek pogotowia odebrano kluczyki do pojazdów, a medyków zmuszono do opuszczenia miejsca zdarzenia.

Resort spraw zagranicznych wezwał społeczność międzynarodową do wypełnienia „prawnych i moralnych obowiązków” oraz zapewnienia Palestyńczykom międzynarodowej ochrony. Domagał się również zmuszenia Izraela do zaprzestania ataków i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców, osób ich chroniących oraz podżegaczy.

Według oceny ministerstwa od początku sezonu zbioru oliwek na początku października nasiliły się ataki na palestyńskich rolników, w tym pobicia, kradzieże plonów i niszczenie drzew.

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