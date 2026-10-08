В Палестине, на оккупированном Западном берегу Иордана, во время нападения на сборщиков оливок погиб один палестинец, еще более 20 человек получили ранения. Палестинское министерство иностранных дел назвало эти действия военными преступлениями, сообщает Anadolu Agency.

Нападение к востоку от Тулькарма

По заявлению ведомства, нападение произошло между Буркой и равниной Рамин к востоку от Тулькарма. Погиб 44-летний Али Хассан Яссер аль-Базари. Несколько пострадавших получили тяжелые огнестрельные ранения, по данным министерства.

Палестинский МИД утверждает, что израильские силы и поселенцы стреляли в фермеров, избивали их и не давали им добраться до земель. По его данным, нападениям также подверглись бригады скорой помощи, пытавшиеся прибыть к раненым и эвакуировать их.

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Задержание медиков

Министерство заявило о задержании трех парамедиков и волонтера. По его утверждению, у бригад скорой помощи изъяли ключи от автомобилей, а медиков заставили покинуть место происшествия.

Внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество выполнить «юридические и моральные обязательства» и обеспечить международную защиту палестинцев. Оно также потребовало заставить Израиль прекратить нападения и привлечь к ответственности исполнителей, тех, кто их защищает, и подстрекателей.

По оценке министерства, с начала сезона сбора оливок в начале октября участились нападения на палестинских фермеров, в том числе избиения, кражи урожая и уничтожение деревьев.

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