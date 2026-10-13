Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył, że kraj nie będzie mógł w najbliższym czasie uniknąć podwyżki bazowej stopy procentowej. Na posiedzeniu rządu we wtorek, 13 października, wyjaśnił to potrzebą zmniejszenia różnicy między stopami Korei Południowej i USA, poinformował Channel NewsAsia.

Różnica między stopami

Obecnie bazowa stopa procentowa w Korei Południowej wynosi 3,00%, podczas gdy docelowy przedział stopy funduszy federalnych w USA wynosi od 3,75% do 4,00%. Lee zauważył, że sytuacja, w której koreańska stopa jest niższa od amerykańskiej, zdarza się rzadko, dlatego jego zdaniem różnicę należy zmniejszyć.

Prezydent wskazał również na restrykcyjną politykę monetarną Rezerwy Federalnej USA oraz globalną presję związaną z problemami zadłużenia. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie rosnącym zadłużeniem gospodarstw domowych i ryzykiem niewypłacalności.

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Niezależność banku centralnego

Stopy procentowe w kraju są niezależnie ustalane przez Bank Korei. Wypowiedź prezydenta była nietypową polityczną ingerencją w sferę polityki monetarnej i może zwiększyć uwagę poświęcaną niezależności banku centralnego.

Według analityków Bank Korei rozważa dalsze zaostrzenie polityki monetarnej po dwóch kolejnych podwyżkach stóp. Przedstawiciel Banku Korei nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy. Lee nazwał globalne zaostrzenie polityki monetarnej zjawiskiem, które jego zdaniem może trwać przez długi czas.

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