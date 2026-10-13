Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что страна не сможет избежать повышения базовой процентной ставки в ближайшее время. На заседании правительства во вторник, 13 октября, он объяснил это необходимостью сократить разрыв между ставками Южной Кореи и США, сообщает Channel NewsAsia.

Разрыв между ставками

Сейчас базовая ставка в Южной Корее составляет 3,00%, тогда как целевой диапазон ставки федеральных фондов США — от 3,75% до 4,00%. Ли отметил, что ситуация, при которой корейская ставка ниже американской, случается нечасто, поэтому разрыв, по его мнению, необходимо сократить.

Президент также указал на жесткую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы США и глобальное давление, связанное с долговыми проблемами. В то же время он выразил обеспокоенность ростом задолженности домохозяйств и рисками неплатежей.

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Независимость центробанка

Процентные ставки в стране независимо устанавливает Банк Кореи. Заявление президента стало необычным политическим вмешательством в сферу денежно-кредитной политики и может усилить внимание к независимости центробанка.

По оценкам аналитиков, Банк Кореи рассматривает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики после двух последовательных повышений ставки. Представитель Банка Кореи не предоставил немедленного комментария в ответ на запрос журналистов. Ли назвал глобальное ужесточение денежно-кредитной политики явлением, которое, по его мнению, может продолжаться длительное время.

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