Święto 10 października 2026 r. — Międzynarodowy Dzień Pingwinów Afrykańskich

W sobotę, 10 października 2026 roku, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pingwinów Afrykańskich. Jego celem jest zwrócenie uwagi na ptaki, które z powodu braku pożywienia, zanieczyszczenia oceanów i innych zagrożeń gwałtownie zanikają w środowisku naturalnym. Według szacunków ekologów w ciągu ostatniego stulecia populacja pingwinów afrykańskich zmniejszyła się o około 97%, dlatego dzień ten poświęcony jest nie tylko zapoznaniu się z tymi niezwykłymi ptakami, ale także poszukiwaniu sposobów na ich ocalenie.

Międzynarodowy Dzień Pingwinów Afrykańskich, czyli International African Penguin Awareness Day, przypada co roku w drugą sobotę października. W 2026 roku będzie to 10 października. W odróżnieniu od niektórych innych świąt ekologicznych, ten dzień poświęcony jest konkretnemu gatunkowi – pingwinowi afrykańskiemu, który zamieszkuje południową Afrykę i wymaga pilnej ochrony.

Głównym celem tego wydarzenia jest wyjaśnienie ludziom, dlaczego populacja tych ptaków maleje i w jaki sposób działalność człowieka wpływa na ich przetrwanie. Organizacje ekologiczne wykorzystują tę okazję, aby opowiedzieć o stanie populacji, zebrać fundusze na ratowanie ptaków oraz zaangażować więcej osób w inicjatywy ekologiczne. Dzień ten przypomina również, że wyginięcie jednego gatunku może wpłynąć na równowagę ekologiczną całego regionu.

W 2026 roku kampania odbywa się pod hasłem #NotOnOurWatch, co można przetłumaczyć jako „Nie pozwolimy na to na naszych oczach”. Hasło to wzywa, by nie przyglądać się obojętnie zmniejszaniu się populacji, lecz wspierać konkretne działania na rzecz jej ochrony. O tej kwestii przypominają ekolodzy, ogrody zoologiczne oraz organizacje zajmujące się ratowaniem ptaków morskich.

Jak powstało to święto

Międzynarodowy Dzień Pingwinów Afrykańskich zaczęto obchodzić w 2010 roku. Inicjatywa ta powstała w RPA, gdzie ekolodzy starali się zwrócić uwagę opinii publicznej na gwałtowny spadek liczebności tego gatunku. Pierwsze wydarzenie odbyło się 2 października 2010 roku, a później datę tę ustalono na drugą sobotę października.

Ważną rolę w organizacji wydarzeń odgrywa południowoafrykański fundusz ochrony ptaków przybrzeżnych SANCCOB. Organizacja ratuje chore, ranne i zanieczyszczone ropą ptaki, pomaga porzuconym pisklętom oraz wypuszcza wyleczone zwierzęta z powrotem do środowiska naturalnego. Przez wiele lat fundacja organizowała festiwal pingwinów w miasteczku Simons Town niedaleko Kapsztadu. Na takie wydarzenia przybywały tysiące ludzi, którzy mogli dowiedzieć się więcej o ptakach i wesprzeć ich ratowanie.

Jedną z najważniejszych tradycji stało się publiczne pojawienie się pingwinów, które po wyleczeniu wypuszczano z powrotem na wolność. Dla odwiedzających jest to okazja, by zobaczyć, jak ptaki wracają do morza, a dla specjalistów – szansa na wyjaśnienie, ile pracy wymaga uratowanie każdego zwierzęcia. Z czasem do obchodów dołączyły ogrody zoologiczne i organizacje ekologiczne z innych krajów. W ten sposób lokalna inicjatywa przekształciła się w międzynarodową kampanię uświadamiającą.

Gdzie żyją pingwiny afrykańskie

Pingwin afrykański to jedyny gatunek pingwinów, który rozmnaża się naturalnie na kontynencie afrykańskim. Jego zasięg obejmuje wybrzeża Republiki Południowej Afryki i Namibii, a także wyspy położone w pobliżu lądu. Ptaki wybierają na gniazdowanie obszary przybrzeżne, gdzie mogą budować gniazda i wychowywać pisklęta, a w oceanie poszukują ryb i innego pożywienia. Pingwiny te nie żyją wśród lodów Antarktydy, jak często się wyobraża. Są przystosowane do umiarkowanego i ciepłego klimatu południowoafrykańskiego wybrzeża, choć są uzależnione od chłodnych wód morskich, w których znajdują pożywienie. W upalne dni ptaki mogą chować się w cieniu lub wchodzić do wody, aby się nie przegrzać.

Pingwiny afrykańskie mają czarno-białe upierzenie, krótkie nogi i charakterystyczny różowy obszar skóry nad oczami. Ta cecha pomaga im regulować temperaturę ciała: gdy ptakom jest gorąco, do tego obszaru napływa więcej krwi, a on staje się jaśniejszy. Ich głos przypomina ryk osła, przez co dawniej nazywano je „pingwinami osłowymi”.

W naturze ptaki te żyją w koloniach. Powracają do miejsc lęgowych, znajdują partnerów i wspólnie wychowują pisklęta. Ochrona takich kolonii ma kluczowe znaczenie: jeśli pingwiny stracą miejsce lęgowe lub nie będą w stanie znaleźć wystarczającej ilości pożywienia w pobliżu, pomyślne wychowanie kolejnego pokolenia staje się znacznie trudniejsze.

Dlaczego pingwiny afrykańskie znalazły się na skraju wyginięcia

Głównym problemem pingwinów afrykańskich jest gwałtowny spadek liczebności. Według szacunków ekologów w ciągu ostatniego stulecia ich populacja zmniejszyła się o około 97%. W 2024 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody podniosła status tego gatunku do kategorii „na skraju całkowitego wyginięcia” — jest to jeden z najbardziej niepokojących poziomów zagrożenia dla zwierząt, które wciąż występują w środowisku naturalnym. Jeśli tendencja ta się nie odwróci, pingwiny afrykańskie mogą wyginąć w środowisku naturalnym już do 2035 roku. Jest to prognoza, a nie nieunikniony wynik, jednak pokazuje ona, jak pilne są działania ochronne.

Jedną z głównych przyczyn jest brak pożywienia. Pingwiny afrykańskie żywią się głównie drobnymi rybami, w szczególności sardynkami i sardelami. Jednak zasoby tych ryb ulegają zmianom z powodu zmian klimatycznych i nadmiernych połowów przemysłowych. Kiedy w pobliżu kolonii jest mniej ryb, dorosłe ptaki muszą pokonywać większe odległości w poszukiwaniu pożywienia. Zużywają więcej energii, a pisklęta mogą nie otrzymywać wystarczającej ilości pokarmu, co zmniejsza ich szanse na przeżycie.

Kolejnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie morza ropą naftową. Po wycieku ropa pokrywa upierzenie ptaków, przez co tracą one zdolność do prawidłowego utrzymywania ciepła i ochrony przed wodą. Pingwiny mogą próbować oczyścić upierzenie dziobem i przypadkowo połknąć toksyczne substancje. W takich przypadkach ptaki potrzebują pomocy specjalistów: są oczyszczane, leczone i stopniowo wypuszczane z powrotem do środowiska naturalnego.

Problemy stwarza również niszczenie miejsc lęgowych. Rozwój obszarów przybrzeżnych, działalność człowieka oraz zmiany warunków naturalnych ograniczają przestrzeń, w której pingwiny mogą bezpiecznie się rozmnażać. W przeszłości dodatkowe szkody wyrządzało zbieranie guana – ptasich odchodów, które wykorzystywano jako nawóz. W związku z tym zanikały naturalne materiały, z których pingwiny budowały gniazda. Zatem spadek liczebności populacji nie wynika z jednej przyczyny. Na ptaki jednocześnie wpływają niedobór pożywienia, przemysłowe połowy ryb, zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu oraz utrata miejsc lęgowych. Aby ocalić ten gatunek, należy podjąć działania w kilku kierunkach jednocześnie.

Jak obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pingwinów Afrykańskich

W RPA tego dnia organizowane są wydarzenia poświęcone ochronie pingwinów i środowiska morskiego. Organizacje ekologiczne prowadzą spotkania informacyjne, wycieczki, zajęcia edukacyjne oraz zbiórki funduszy na leczenie ptaków. W ogrodach zoologicznych opowiada się zwiedzającym o życiu pingwinów afrykańskich, ich zwyczajach oraz zagrożeniach, z jakimi borykają się w środowisku naturalnym.

Dla dzieci mogą być organizowane zajęcia twórcze, gry, quizy oraz spotkania z pracownikami opiekującymi się zwierzętami. Podczas takich wydarzeń wyjaśnia się, dlaczego nie wolno śmiecić na plażach, w jaki sposób odpady z tworzyw sztucznych trafiają do morza oraz dlaczego ważne jest odpowiedzialne podejście do zasobów rybnych. W niektórych ogrodach zoologicznych organizuje się pokazowe karmienia i opowiada o pingwinach znajdujących się pod opieką specjalistów. Szczególną uwagę przyciągają historie o ptakach uratowanych po urazach, chorobach lub zanieczyszczeniu ropą. Gdy stan zwierząt na to pozwala, wypuszcza się je do środowiska naturalnego. Takie wydarzenia często stają się najbardziej emocjonującą częścią obchodów, ponieważ pokazują, że pomoc ludzi może dać ptakom szansę na powrót do życia w oceanie.

Można również wziąć udział w tym dniu online. Ludzie publikują zdjęcia i informacje o pingwinach afrykańskich, rozpowszechniają materiały organizacji ekologicznych oraz wspierają kampanie na ich rzecz. Ważne jest, aby zainteresowanie nie ograniczało się do jednego dnia: eksperci podkreślają, że do odbudowy populacji potrzebne są długoterminowe programy ochrony przyrody oraz wsparcie społeczne.

Jak każdy może pomóc pingwinom

Afrykańskie pingwiny można wspierać nawet z dużej odległości od ich naturalnego środowiska. Jednym ze sposobów jest pomoc organizacjom, które ratują ptaki morskie, leczą ranne zwierzęta i działają na rzecz ochrony ich siedlisk. Darowizny są wykorzystywane między innymi na opiekę weterynaryjną, specjalistyczny sprzęt, pokarm oraz opiekę nad ptakami podczas rehabilitacji.

Nie mniej ważne jest odpowiedzialne wybieranie produktów morskich. Komercyjne połowy sardynek i sardeli mogą wpływać na dostępność pożywienia dla pingwinów, dlatego warto zwracać uwagę na zalecenia organizacji ekologicznych dotyczące zrównoważonego rybołówstwa. Jednocześnie nie należy po prostu rezygnować z danego gatunku ryby bez zrozumienia sytuacji: wpływ połowów zależy od konkretnego regionu, zasobów rybnych i sposobu ich połowu.

Znaczenie mają również codzienne nawyki. Plastikowe torby, opakowania i inne śmieci mogą trafiać do akwenów, stanowić zagrożenie dla zwierząt morskich lub niszczyć ich środowisko. Segregacja odpadów, rezygnacja z niepotrzebnego jednorazowego plastiku oraz udział w sprzątaniu brzegów pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie. Jeśli ktoś odwiedza zoo lub naturalną kolonię pingwinów, ważne jest, aby przestrzegać zasad i nie niepokoić ptaków. Nie wolno próbować ich dotykać, samodzielnie karmić ani zbliżać się do gniazd w celu zrobienia zdjęcia. Dzikie zwierzęta potrzebują przestrzeni i spokoju, zwłaszcza w okresie rozrodczym.

Wreszcie, warto rozpowszechniać sprawdzone informacje na temat sytuacji danego gatunku. Im więcej osób wie o zagrożeniach, tym łatwiej jest pozyskać wsparcie dla programów ochrony przyrody i domagać się skutecznych rozwiązań. Pomoc nie zawsze oznacza bezpośrednie ratowanie zwierzęcia — czasami zaczyna się od odpowiedzialnego wyboru i zwrócenia uwagi na problem.

Ciekawostki o pingwinach afrykańskich

Nie żyją wśród lodów, ale u wybrzeży Afryki. Pingwiny afrykańskie są przystosowane do życia na wybrzeżach Republiki Południowej Afryki i Namibii. Potrzebują dostępu do morza, gdzie zdobywają pożywienie, oraz bezpiecznych miejsc na lądzie do odpoczynku i gniazdowania.

Ich głos przypomina rżenie osła. Właśnie ze względu na charakterystyczne odgłosy pingwiny afrykańskie nazywano kiedyś „osłowymi”. Głos ten pomaga ptakom komunikować się w koloniach, w których przebywa jednocześnie wiele osobników.

Różowe plamy nad oczami pomagają im się ochładzać. Gdy temperatura ciała wzrasta, do tych obszarów napływa więcej krwi. W ten sposób pingwiny mogą oddawać nadmiar ciepła, co jest szczególnie ważne w ciepłym klimacie południowej Afryki.

Pisklęta mają początkowo inne ubarwienie. Młode pingwiny afrykańskie pokryte są szaro-niebieskim puchem, a charakterystyczne czarno-białe upierzenie kształtuje się później. Stopniowo linieją i nabierają wyglądu dorosłych osobników. Właśnie dlatego pisklęta w koloniach mogą wyraźnie różnić się od starszych ptaków.

Pingwiny są zręcznymi pływakami. Ich skrzydła są przystosowane nie do lotu w powietrzu, ale do poruszania się pod wodą. W morzu ścigają ryby, manewrują i nurkują w poszukiwaniu pożywienia.

Potrzebują nie tylko ochrony na lądzie, ale także bezpiecznego morza. Nawet jeśli miejsce gniazdowania pozostaje nienaruszone, kolonia nie będzie w stanie normalnie się odnawiać, gdy w pobliżu brakuje ryb. Dlatego ochrona pingwinów afrykańskich obejmuje również ochronę ważnych obszarów, na których się żywią.

Dlaczego ten dzień jest ważny

Międzynarodowy Dzień Pingwinów Afrykańskich przypomina o gatunku, który może zniknąć z dzikiej przyrody w ciągu najbliższych dziesięcioleci, jeśli obecne tendencje się utrzymają. Jego historia pokazuje, jak bardzo życie zwierząt zależy od stanu oceanu, dostępności pożywienia oraz stosunku człowieka do środowiska.

Jednocześnie sytuacja nie jest beznadziejna. Naukowcy, ekolodzy i instytucje państwowe pracują nad ochroną miejsc lęgowych, ograniczeniem konkurencji o zasoby rybne oraz pomocą ptakom, które ucierpiały w wyniku zanieczyszczenia lub urazów. W marcu 2025 roku organizacje ekologiczne w Afryce Południowej poinformowały o ugodzie sądowej dotyczącej ograniczenia przemysłowych połowów sardynek i sardeli w ważnych obszarach żerowania w pobliżu sześciu kluczowych kolonii pingwinów. Takie działania mają zapewnić ptakom lepszy dostęp do pożywienia.

Ten dzień ma znaczenie nie tylko dla Republiki Południowej Afryki. Przypomina on, że zachowanie różnorodności biologicznej zależy od wielu decyzji — od polityki państwowej po codzienne nawyki ludzi. Afrykańskie pingwiny nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami spowodowanymi działalnością człowieka. Jednak wsparcie programów ochrony przyrody, odpowiedzialne korzystanie z zasobów oraz rozpowszechnianie sprawdzonych informacji mogą pomóc w zachowaniu tych niezwykłych ptaków dla przyszłych pokoleń.

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