Francuska firma zbrojeniowa Thales planuje utworzyć w Japonii bazę obsługi technicznej i wsparcia operacyjnego dla japońskiego sprzętu obronnego. Jak informuje The Japan Times, japoński dziennik biznesowy Nikkei określa to jako możliwy pierwszy przypadek, gdy zagraniczna firma zbrojeniowa otworzy w kraju wyspecjalizowany obiekt do obsługi i eksploatacji japońskiego sprzętu wojskowego.

Długoterminowa obecność

Prezes i dyrektor generalny Thales Patrice Caine powiedział Nikkei, że baza ma stać się ważnym kamieniem milowym dla długoterminowej działalności firmy w Japonii. Według publikacji Thales już dostarcza sprzęt Japońskim Siłom Samoobrony.

Nikkei informuje również, że w przyszłości firma może rozszerzyć swoją działalność w Japonii na sektor cywilny. Caine wskazał technologie radarowe i sonarowe jako możliwe kierunki współpracy oraz zaznaczył, że Thales dąży do zapewniania wsparcia w obszarach, w których ma przewagę pod względem parametrów sprzętu.

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Produkcja moździerzy

Według Nikkei Thales przekaże technologie japońskiemu partnerowi, Japan Steel Works. Produkcję ciężkiego systemu moździerzowego 2R2M w Japonii planuje się rozpocząć w przyszłym roku.

Informacja pojawiła się w związku ze zwiększeniem przez Japonię wydatków na obronność z powodu szybkiej rozbudowy potencjału wojskowego Chin i nieprzewidywalności Korei Północnej. W materiale zaznaczono, że rząd premier Sany Takaichi odchodzi od tradycyjnego pacyfistycznego podejścia, które ograniczało użycie siły do samoobrony.

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