Французская оборонная компания Thales планирует создать в Японии базу технического обслуживания и оперативной поддержки японского оборонного оборудования. Как сообщает The Japan Times, японская деловая газета Nikkei называет это возможным первым случаем, когда иностранная оборонная компания откроет в стране специализированный объект для обслуживания и эксплуатации японской военной техники.

Долгосрочное присутствие

Председатель и генеральный директор Thales Патрис Кейн заявил Nikkei, что база должна стать важной вехой для долгосрочной деятельности компании в Японии. По данным издания, Thales уже поставляет оборудование Силам самообороны Японии.

Nikkei также сообщает, что в дальнейшем компания может расширить свой японский бизнес на гражданский сектор. Кейн назвал радиолокационные и сонарные технологии среди возможных направлений сотрудничества и отметил, что Thales стремится оказывать поддержку в сферах, где имеет преимущества по характеристикам оборудования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Производство минометов

По информации Nikkei, Thales передаст технологии японскому партнеру Japan Steel Works. Производство тяжелой минометной системы 2R2M в Японии планируют начать в следующем году.

Сообщение появилось на фоне увеличения Японией оборонных расходов из-за быстрого наращивания военного потенциала Китая и непредсказуемости Северной Кореи. В материале отмечается, что правительство премьер-министра Санаэ Такаити отходит от традиционного пацифистского подхода, ограничивавшего применение силы самообороной.

Читай нас в