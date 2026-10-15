W Chinach wartość handlu z państwami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku o 22,7% rok do roku i osiągnęła 6,84 bln juanów, czyli około 960 mld dolarów. ASEAN utrzymał status największego partnera handlowego Chin, poinformował ECNS, powołując się na dane Generalnej Administracji Celnej ChRL.

Handel w ramach RCEP

Ogólnie handel Chin z uczestnikami Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego, czyli RCEP, stabilnie rósł od stycznia do września. Oprócz ASEAN obroty handlowe Chin z Japonią wzrosły o 13%, z Koreą Południową — o 52,5%, z Australią — o 28,5%, a z Nową Zelandią — o 4,8%.

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Ocena eksperta

Główny ekspert biznesowy ds. współpracy chińsko-aseanowskiej Xu Ningning powiązał tę dynamikę z bliskością geograficzną, rozwojem połączeń transportowych, w tym kolei chińsko-laotańskiej, a także komplementarnością sektorów przemysłowych.

Według jego oceny RCEP sprzyja handlowi poprzez obniżenie kosztów taryfowych i usprawnienie odprawy celnej. Xu zaznaczył również, że strefa wolnego handlu Chiny—ASEAN w wersji 3.0 ma rozszerzyć współpracę w zakresie rozwoju cyfrowego i zielonego.

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