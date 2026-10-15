В Китае объем торговли со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии за первые девять месяцев 2026 года вырос на 22,7% в годовом исчислении и достиг 6,84 трлн юаней, или около 960 млрд долларов. АСЕАН сохранила статус крупнейшего торгового партнера Китая, сообщает ECNS со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Торговля в рамках RCEP

В целом торговля Китая с участниками Регионального всеобъемлющего экономического партнерства, или RCEP, в январе—сентябре стабильно росла. Помимо АСЕАН, товарооборот Китая с Японией увеличился на 13%, с Южной Кореей — на 52,5%, с Австралией — на 28,5%, а с Новой Зеландией — на 4,8%.

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Оценка эксперта

Главный бизнес-эксперт по китайско-асеанскому сотрудничеству Сюй Ниннин связал эту динамику с географической близостью, развитием транспортного сообщения, в частности Китайско-лаосской железной дороги, а также взаимодополняемостью промышленных секторов.

По его оценке, RCEP способствует торговле благодаря снижению тарифных издержек и улучшению таможенного оформления. Сюй также отметил, что зона свободной торговли Китай—АСЕАН версии 3.0 должна расширить сотрудничество в цифровом и зеленом развитии.

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