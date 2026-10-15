Торгівля Китаю з АСЕАН за дев’ять місяців зросла на 22,7% — ECNS

У Китаї обсяг торгівлі з країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії за перші дев’ять місяців 2026 року зріс на 22,7% у річному вимірі та сягнув 6,84 трлн юанів, або близько 960 млрд доларів. АСЕАН зберегла статус найбільшого торговельного партнера Китаю, повідомляє ECNS з посиланням на дані Головного митного управління КНР.

Торгівля в межах RCEP

Загалом торгівля Китаю з учасниками Регіонального всеосяжного економічного партнерства, або RCEP, у січні—вересні зростала стабільно. Окрім АСЕАН, товарообіг Китаю з Японією збільшився на 13%, з Південною Кореєю — на 52,5%, з Австралією — на 28,5%, а з Новою Зеландією — на 4,8%.

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Оцінка експерта

Головний бізнес-експерт із китайсько-асеанської співпраці Сюй Ніннін пов’язав динаміку з географічною близькістю, розвитком транспортного сполучення, зокрема Китайсько-лаоської залізниці, а також взаємодоповнюваністю промислових секторів.

За його оцінкою, RCEP сприяє торгівлі через зниження тарифних витрат і поліпшення митного оформлення. Сюй також зазначив, що зона вільної торгівлі Китай—АСЕАН версії 3.0 має розширити співпрацю у цифровому та зеленому розвитку.

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