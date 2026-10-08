Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w San Antonio w Teksasie powtórzył swoje twierdzenie o możliwości irańskiego ataku rakietowego na San Diego i Los Angeles. Podkreślił, że Stany Zjednoczone nie dopuszczą do takiego scenariusza, informuje The Hill.

Oświadczenie na wiecu

Według Trumpa uderzenie rakietą w San Diego lub Los Angeles byłoby strasznym widokiem i mogłoby doprowadzić do poważnych problemów dla kraju. Prezydent oświadczył, że USA nie pozwolą, by do tego doszło.

W poniedziałek Trump powiedział również na wiecu w Nebrasce, że Iran mógłby zaatakować Los Angeles i San Diego. Po tych wypowiedziach został skrytykowany przez urzędników z Kalifornii.

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Reakcja urzędników

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom powiedział The Hill, że uważa Trumpa za chorego psychicznie, i wezwał do zastosowania 25. poprawki do Konstytucji USA. Burmistrzyni Los Angeles Karen Bass nazwała słowa prezydenta niebezpiecznymi i mogącymi potencjalnie zagrozić bezpieczeństwu miasta.

Burmistrz San Diego Todd Gloria podkreślił, że miasta nie można traktować jako szkody ubocznej. Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung zaprzeczył takiej interpretacji słów Trumpa i oświadczył, że prezydent mówił o zagrożeniu dla amerykańskich miast, które, jego zdaniem, istniałoby, gdyby nuklearny Iran nie został powstrzymany.

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