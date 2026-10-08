Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Сан-Антонио, штат Техас, повторил заявление о возможности ракетного удара Ирана по Сан-Диего и Лос-Анджелесу. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не допустят такого сценария, сообщает The Hill.

Заявление на митинге

По словам Трампа, удар ракетой по Сан-Диего или Лос-Анджелесу стал бы ужасным зрелищем и мог бы привести к серьезным проблемам для страны. Президент заявил, что США не позволят этому случиться.

В понедельник на митинге в Небраске Трамп также сказал, что Иран мог бы атаковать Лос-Анджелес и Сан-Диего. После этих высказываний его раскритиковали официальные лица Калифорнии.

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Реакция официальных лиц

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил The Hill, что считает Трампа психически больным, и призвал применить 25-ю поправку к Конституции США. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала слова президента опасными и способными потенциально поставить под угрозу безопасность города.

Мэр Сан-Диего Тодд Глория подчеркнул, что город нельзя рассматривать как сопутствующий ущерб. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун опроверг такую интерпретацию слов Трампа и заявил, что президент говорил об угрозе американским городам, которая, по его словам, существовала бы, если бы ядерный Иран не был остановлен.

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