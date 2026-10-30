W Krakowie w Polsce 24-letni mężczyzna zranił nożem trzy farmaceutki w aptece przy ulicy Halla. Napastnik został zatrzymany przez policję, a wszystkie poszkodowane trafiły do szpitala.

Mężczyzna przyszedł do apteki z raną ręki

Jak informuje Interia, do incydentu doszło w piątek rano. Według Jakuba Mirochny, przedstawiciela krakowskiej policji miejskiej, mężczyzna wszedł do apteki z raną na ręce.

Jedna z pracownic apteki zauważyła uraz i postanowiła udzielić mu pomocy. Podczas opatrywania rany mężczyzna stał się agresywny i zaatakował farmaceutkę ostrym przedmiotem. Dwie jej koleżanki próbowały pomóc kobiecie, jednak także odniosły obrażenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Policja ustala okoliczności

Według policji obrażenia trzech farmaceutek nie są poważne. Patrol, który przybył na miejsce, obezwładnił mężczyznę i zatrzymał go.

Sam 24-latek również potrzebował pomocy medycznej z powodu rany ręki, z którą przyszedł do apteki. Po udzieleniu pomocy został przewieziony do szpitala. Policja ustala dokładne okoliczności incydentu; motywy działania zatrzymanego nie zostały podane w chwili publikacji.

Czytaj nas na