Parlamentarna Komisja Przesłuchań w Nepalu zwróciła się do Departamentu Imigracji i policji o informacje dotyczące Giri Bahadura Sunara, zaproponowanego na stanowisko ambasadora kraju w Arabii Saudyjskiej. Decyzję podjęto po spotkaniu z osobami, które złożyły skargi na kandydata.

Weryfikacja danych migracyjnych

Jak informuje Kathmandu Post, komisja zwróciła się do Departamentu Imigracji o sprawdzenie twierdzenia zawartego w skardze dotyczącego możliwej deportacji Sunara z Niemiec.

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Zapytanie do policji w Lalitpurze

Komisja zwróciła się także do Okręgowego Biura Policji w Lalitpurze o informacje dotyczące skargi zawierającej zarzuty o stosowanie przez Sunara przemocy seksualnej wobec jednej osoby. Parlamentarzyści chcą ustalić, jakie działania policja podjęła w tej sprawie oraz czy kwestia ta została uregulowana formalnym porozumieniem na posterunku policji.

Jeden z deputowanych rządzącej Partii Rastriya Swatantra powiedział gazecie, że członkowie komisji uważają złożone skargi za poważne. Na poniedziałek zaplanowano również przesłuchania dotyczące czterech innych kandydatów na stanowiska ambasadorów Nepalu — w Indiach, Chinach, USA i Wielkiej Brytanii.

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