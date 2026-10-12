Парламентский комитет по слушаниям Непала запросил у Департамента иммиграции и полиции информацию о Гири Бахадуре Сунаре, предложенном на должность посла страны в Саудовской Аравии. Решение приняли после встречи с людьми, подавшими жалобы на кандидата.

Проверка миграционных данных

Как сообщает Kathmandu Post, комитет обратился в Департамент иммиграции с просьбой проверить утверждение из жалобы о возможной депортации Сунара из Германии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Запрос в полицию Лалитпура

Комитет также запросил у районного полицейского управления Лалитпура сведения о жалобе, содержащей утверждения о сексуальном насилии со стороны Сунара в отношении одного человека. Парламентарии хотят выяснить, какие меры приняла полиция по этому делу и был ли этот вопрос урегулирован формальным соглашением в полицейском участке.

Один из депутатов от правящей партии «Растрия Сватантра» заявил изданию, что члены комитета считают поданные жалобы серьезными. На понедельник также были запланированы слушания по четырем другим кандидатам на должности послов Непала — в Индии, Китае, США и Великобритании.

Читай нас в