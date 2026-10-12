У Непалі перевірять скарги на кандидата в посли Саудівської Аравії — Kathmandu Post

Парламентський комітет з питань слухань у Непалі запросив у Департаменту імміграції та поліції інформацію про Гірі Бахадура Сунара, запропонованого на посаду посла країни в Саудівській Аравії. Рішення ухвалили після зустрічі з людьми, які подали скарги на кандидата.

Перевірка міграційних даних

Як повідомляє Kathmandu Post, комітет звернувся до Департаменту імміграції з проханням перевірити твердження зі скарги про можливу депортацію Сунара з Німеччини.

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Запит до поліції Лалітпура

Також комітет запросив у районного поліцейського управління Лалітпура відомості про скаргу, в якій містяться твердження про сексуальне насильство з боку Сунара щодо однієї людини. Парламентарі хочуть з’ясувати, яких заходів вжила поліція у цій справі та чи було це питання врегульоване формальною угодою у поліцейському відділку.

Один із депутатів від правлячої партії «Растрія Сватантра» заявив виданню, що члени комітету вважають подані скарги серйозними. На понеділок також було заплановано слухання щодо чотирьох інших кандидатів на посади послів Непалу — в Індії, Китаї, США та Великій Британії.

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