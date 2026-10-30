W Polsce, na śląskim odcinku autostrady A1 w Godowie, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ciężarówkę prowadzoną przez obywatela Wielkiej Brytanii. Podczas kontroli pojazdu znaleziono ponad 9 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość przechwyconego towaru oszacowano na blisko 10 milionów złotych.

Nieprawidłowości w dokumentach pojazdu

Jak informuje RMF24, podczas oględzin ciężarówki funkcjonariusze zauważyli także nieprawidłowości techniczne. Tablice rejestracyjne ciągnika siodłowego i naczepy miały ten sam numer. Ponadto jeden z numerów VIN na naczepie był uszkodzony, przez co nie można było go w całości odczytać.

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Tymczasowy areszt na trzy miesiące

Kierowcy postawiono zarzut paserstwa wyrobów akcyzowych w związku z przewozem znacznej ilości takich produktów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

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