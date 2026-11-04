W Polsce RMF24 zapowiedziało udział wiceministra cyfryzacji i posła Polski 2050 Michała Gramatyki w porannej audycji. Rozmowę z politykiem poprowadzi Piotr Salak, a jej początek zaplanowano po godzinie 7:00.

Stanowisko Polski 2050

Jednym z głównych tematów ma być spór wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Prowadzący planuje zapytać Gramatykę, czy Polska 2050 popiera działania rządu dotyczące zmian w tej instytucji.

W rozmowie zostanie także poruszona przyszłość partii oraz kwestia terminów wyboru jej nowego lidera. Gramatyka jest posłem Polski 2050 i pełni funkcję wiceministra cyfryzacji.

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Rozpatrzenie w Sejmie

Wśród tematów audycji znajdzie się ograniczenie liczby kadencji w samorządzie lokalnym. Według RMF24 kwestia ta w czwartek ponownie wróci do Sejmu.

Salak ma również zapytać przedstawiciela Polski 2050, jak partia będzie głosować podczas tego rozpatrzenia. Źródło nie podaje odpowiedzi Gramatyki, ponieważ materiał jest zapowiedzią nadchodzącej rozmowy.

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