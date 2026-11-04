В Польше RMF24 анонсировало участие заместителя министра цифровизации и депутата партии Polska 2050 Михала Граматики в утреннем эфире. Беседу с политиком проведет Пётр Саляк, начало запланировано после 7:00.

Позиция Polska 2050

Одной из главных тем должен стать спор вокруг Конституционного трибунала Польши. Ведущий планирует спросить Граматику, поддерживает ли Polska 2050 действия правительства относительно изменений в этом учреждении.

Также в разговоре затронут будущее партии и вопрос о сроках избрания ее нового лидера. Граматика является депутатом Polska 2050 и занимает должность заместителя министра цифровизации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рассмотрение в Сейме

Среди тем эфира будет ограничение количества сроков полномочий в местном самоуправлении. По данным RMF24, этот вопрос в четверг вновь вернется в Сейм.

Саляк также должен спросить представителя Polska 2050, как партия будет голосовать во время этого рассмотрения. Источник не приводит ответа Граматики, поскольку материал является анонсом предстоящего разговора.

Читай нас в