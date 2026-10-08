Średnia wielkość monitorowanych populacji dzikich zwierząt w Afryce zmniejszyła się o 80% w latach 1970–2022. Dane te przedstawiono w globalnym raporcie Living Planet Report 2026, podaje Mongabay.

Badanie objęło monitoring populacji ssaków, ptaków, ryb, gadów i płazów. Wskaźnik dla Afryki przekracza średni globalny spadek, który wyniósł 73%. Największy regionalny spadek — 95% — odnotowano w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Co mierzy indeks

Indeks Żyjącej Planety, wspólnie prowadzony przez Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne oraz Światowy Fundusz na rzecz Przyrody WWF, opiera się na 35 803 trendach zmian populacji 5 790 gatunków kręgowców na świecie. Pokazuje zmianę średniej wielkości populacji monitorowanych przez badaczy i nie oznacza, że Afryka straciła 80% wszystkich dzikich zwierząt lub gatunków.

Najczęściej odnotowywanymi na świecie czynnikami presji na populacje były niszczenie i degradacja siedlisk. Wśród innych zagrożeń wymienionych w raporcie są nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zmiana klimatu, zanieczyszczenie, choroby oraz gatunki inwazyjne.

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Presja w dorzeczu Konga i przykłady odbudowy

W dorzeczu Konga na przyrodę wpływają rozszerzanie działalności rolniczej, wyrąb lasów, wydobycie surowców mineralnych, a także drogi i inna infrastruktura, które fragmentują lasy i otwierają dostęp do wcześniej odległych obszarów. Dodatkowym czynnikiem są polowania i kłusownictwo. Według WWF liczebność afrykańskich słoni leśnych w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyła się o ponad 60%, głównie z powodu utraty siedlisk i nielegalnego zabijania dla kości słoniowej.

Jednocześnie około połowa populacji uwzględnionych w indeksie jest stabilna lub rośnie. W południowej Afryce niektóre populacje słoni sawannowych zwiększają się tam, gdzie lokalne społeczności bezpośrednio uczestniczą w zarządzaniu dziką przyrodą i czerpią z tego korzyści. Programom tym towarzyszyły działania przeciwko nielegalnemu handlowi, reformy sądownictwa oraz przeciwdziałanie korupcji.

W raporcie zaznaczono, że aby zatrzymać utratę bioróżnorodności, nie wystarczy chronić jedynie poszczególne gatunki i siedliska. Zmiany muszą również dotyczyć produkcji żywności i energii oraz systemów finansowych.

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