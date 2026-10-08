«Киевводоканал» возобновил прием сточных вод после отключения электроэнергии

Из-за отключения электроэнергии на объектах «Киевводоканала» возникли проблемы с работой систем водоотведения и водоснабжения столицы. В частности, временно прекращен прием сточных вод в канализационные сети Киева с территории Борщаговской общины.

В Борщаговском сельском совете сообщили, что из-за отключения электроэнергии на объектах «Киевводоканала» нормальный прием стоков в городскую канализационную систему был невозможен.

Впоследствии стало известно, что «Киевводоканал» возобновил прием сточных вод в канализационную систему Киева.

Ситуация повлияла на работу систем водоотведения и водоснабжения. О сроках полного восстановления работы канализационной и водоснабжающей систем сообщат после получения подтвержденной информации.

Об этом сообщил секретарь Борщаговского сельсовета Александр Медведь.

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