Видео: во время спектакля в театре Франко погас свет, и зрители запели
Во время спектакля в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве отключилось электричество. Зрители не разошлись, а начали вместе петь украинские песни.
Из-за отключения электроэнергии спектакль на некоторое время остался без привычного освещения. В зале воцарилась темнота, однако пауза не переросла в панику или недовольство.
К пению присоединились люди в разных частях зала, устроив импровизированный концерт прямо во время спектакля.
Театр Франко работает в условиях регулярных атак РФ и перебоев с электроснабжением. В театре также действуют особые правила проведения спектаклей во время воздушных тревог.
Несмотря на сложные условия, театр продолжает ставить спектакли. В афише театра на 8 октября были запланированы представления на главной и камерной сценах.
Для зрителей в этот вечер отключение света стало неожиданной частью спектакля, который завершился совместным исполнением украинских песен.
Источник: «Главком».
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