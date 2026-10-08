Видео: во время спектакля в театре Франко погас свет, и зрители запели

Во время спектакля в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве отключилось электричество. Зрители не разошлись, а начали вместе петь украинские песни.

Из-за отключения электроэнергии спектакль на некоторое время остался без привычного освещения. В зале воцарилась темнота, однако пауза не переросла в панику или недовольство.

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К пению присоединились люди в разных частях зала, устроив импровизированный концерт прямо во время спектакля.

Театр Франко работает в условиях регулярных атак РФ и перебоев с электроснабжением. В театре также действуют особые правила проведения спектаклей во время воздушных тревог.

Несмотря на сложные условия, театр продолжает ставить спектакли. В афише театра на 8 октября были запланированы представления на главной и камерной сценах.

Для зрителей в этот вечер отключение света стало неожиданной частью спектакля, который завершился совместным исполнением украинских песен.

Источник: «Главком».