В пяти районах Киева возникли проблемы с водоснабжением из-за отключения электричества

В Голосеевском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева снизилось давление в водопроводных сетях. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Специалисты «Киевводоканала» принимают необходимые меры для стабилизации водоснабжения.

В КГГА также напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду.

Источник: КГГА.

В Киеве 8 октября полностью останавливалось движение метрополитена. Предположительно, причиной стало полное обесточивание.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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