В пяти районах Киева возникли проблемы с водоснабжением из-за отключения электричества
В Голосеевском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева снизилось давление в водопроводных сетях. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
Специалисты «Киевводоканала» принимают необходимые меры для стабилизации водоснабжения.
В КГГА также напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду.
Источник: КГГА.
В Киеве 8 октября полностью останавливалось движение метрополитена. Предположительно, причиной стало полное обесточивание.
В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.
Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.
Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.