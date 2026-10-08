У п’яти районах Києва проблеми з водою через знеструмлення

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У Голосіївському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва знизився тиск у водопровідних мережах. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Фахівці «Київводоканалу» вживають необхідних заходів для стабілізації водопостачання.

У КМДА також нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду.

Джерело: КМДА.

У Києві 8 жовтня повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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