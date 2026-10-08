Відео: під час вистави у театрі Франка зникло світло, і зал заспівав
Під час вистави у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві зникло світло. Глядачі не розійшлися, а почали разом співати українських пісень.
Через відключення електроенергії вистава на певний час залишилася без звичного освітлення. У залі запанувала темрява, однак пауза не переросла в паніку чи невдоволення.
До співу долучалися люди в різних частинах залу, створивши імпровізований концерт просто під час вистави.
Театр Франка працює в умовах регулярних атак рф та перебоїв з електропостачанням. У закладі також діють окремі правила щодо проведення вистав під час повітряних тривог.
Попри складні умови, театр продовжує проводити вистави. В афіші закладу на 8 жовтня були заплановані покази на основній та камерній сценах.
Для глядачів цього вечора вимкнення світла стало несподіваною частиною вистави, яка завершилася спільним виконанням українських пісень.
Джерело: «Главком».
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