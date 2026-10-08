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Київський метрополітен відновив рух на всіх лініях після зупинки через зниження напруги. «Поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метрополітену», — йдеться у повідомленні. Потяги курсують зі збільшеними інтервалами: червона лінія – 10 хв; синя лінія – 5 хв; зелена лінія – 10 хв. Про це повідомила КМДА.

У Києві 8 жовтня повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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