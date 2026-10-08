Киевское метро возобновило движение после отключения электроэнергии

Киевский метрополитен возобновил движение на всех линиях после остановки из-за падения напряжения. «Поезда возобновили движение на всех линиях столичного метрополитена», — говорится в сообщении. Поезда курсируют с увеличенными интервалами: красная линия — 10 мин; синяя линия — 5 мин; зеленая линия — 10 мин. Об этом сообщила КГГА.

В Киеве 8 октября полностью останавливалось движение метрополитена. Предположительно, причиной стало полное обесточивание.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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