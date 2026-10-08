В Киеве мужчина порезал знакомого во время застолья

Следователи Святошинского управления полиции Киева сообщили о предъявлении подозрения 47-летнему местному жителю, который во время совместной вечеринки нанес тяжкие ножевые ранения своему знакомому. За совершенное правонарушение задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Инцидент произошел в квартире подозреваемого, куда тот пригласил 46-летнего товарища для распития спиртных напитков. Во время внезапной ссоры хозяин применил складной нож и нанес гостю два удара в область груди и плеча. Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки, повреждением ребра и внутренних органов госпитализировали в медицинское учреждение, а владельца квартиры задержали правоохранители.

Фигуранту инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Утром 8 октября в начальной школе имени Иоанна Павла II в селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства произошло нападение с ножом.

Апелляционный суд в Люблине, Польша, увеличил срок заключения для бывшего военнослужащего Павела К. с трех с половиной до пяти с половиной лет. Его осудили за заявленную готовность сотрудничать с российскими спецслужбами государства-агрессора, а также за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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