Южный мост в Киеве открыли для движения в обоих направлениях

В Киеве возобновили движение транспорта по Южному мосту, соединяющему Голосеевский и Дарницкий районы. Проезд в направлении с правого берега на левый пока ограничен — транспорт движется по одной полосе. При этом информации о возобновлении движения метро через мост пока нет.

В Киеве возобновили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях. При этом проезд с правого берега на левый остается ограниченным. Как уточнили в КГГА, транспорт в этом направлении движется только по одной полосе. Южный мост соединяет Голосеевский и Дарницкий районы столицы. После ночной российской атаки движение по нему временно перекрыли из соображений безопасности. Теперь автомобили могут снова проезжать по мосту, но водителям следует учитывать ограничения.

На маршруты № 22 и № 91 вернулись автобусы

Вместе с возобновлением движения по мосту вернулись автобусы № 22 и № 91. Они будут курсировать с правого берега на левый. Чтобы облегчить перевозку пассажиров в часы наибольшей нагрузки, на эти маршруты дополнительно будут выпускать по два автобуса. Это должно помочь перевезти больше людей в вечернее время, когда пассажиропоток увеличивается.

В то же время в КГГА предупредили, что ограничения могут вновь ужесточить в зависимости от ситуации с безопасностью. Если объявят красный уровень опасности, движение по Южному мосту полностью перекроют в обоих направлениях.

Возобновилось ли движение метро через мост

Несмотря на открытие моста для автомобилей и автобусов, информации о возобновлении движения поездов «зеленой» ветки метро через Южный мост пока нет. В Telegram-канале КП «Киевский метрополитен» соответствующего сообщения не публиковали.

Утром 22 октября после массированной российской атаки поезда Сирецко-Печерской линии временно курсировали только на двух участках. Первый — между станциями «Сирец» и «Выдубичи», второй — между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». Участок, проходящий по Южному мосту, оставался вне маршрута поездов. Также на зеленой линии увеличили интервалы движения.

В метрополитене пояснили, что в результате ночного обстрела повреждения получил Южный мост, в частности часть инфраструктуры метро. Из-за этого движение поездов пришлось временно изменить. Ранее о перекрытии моста также сообщала полиция Киева. Утром в четверг движение транспорта в обоих направлениях остановили из-за ситуации с безопасностью после российской атаки. Таким образом, автомобильное сообщение через Южный мост уже возобновили, но с ограничениями. О возобновлении движения поездов метро на участке через мост официальной информации пока нет. Об этом вечером в четверг сообщила Киевская городская государственная администрация.

22 октября около 11:00 в Киеве остановили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях.

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