В Киеве зимой возможны отключения света продолжительностью до 18 часов

В случае продолжения массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре столица в худшем сценарии может столкнуться с плановыми отключениями электричества продолжительностью до 18 часов в сутки, а также с временным отсутствием воды и локальными перебоями с отоплением. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, оптимистический и реалистично-мягкий сценарий предусматривает плановые ограничения на 4–6 часов с возможными аварийными отключениями примерно раз в две-три недели. В то же время эксперт отметил, что противник физически не способен наносить масштабные удары непрерывно, поскольку интервал между ними составляет не менее двух недель, что позволяет энергетикам проводить необходимые восстановительные работы.

Источник: РБК-Украина.

В Киеве в трёх районах, где ситуация с энергоснабжением наиболее сложная, в настоящее время разворачиваются пункты стойкости, оснащённые необходимыми средствами для зарядки телефонов и портативных зарядных устройств. Соответствующее поручение от пресс-службы Киевской городской государственной администрации получили руководители Оболонского, Подольского и Святошинского районов.

Напомним, что Украина вступает в отопительный сезон более подготовленной, чем в прошлом году, заявил премьер-министр. В то же время он подчеркнул, что зима легкой не будет, несмотря на дополнительные генерирующие мощности, резервное питание и усиленную защиту инфраструктуры.

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с призывом немедленно разблокировать платежи общин, необходимые, в частности, для подготовки к отопительному сезону, работы медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также восстановления поврежденной инфраструктуры.

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