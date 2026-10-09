Видео: В супермаркете на Позняках крыса ела булочку прямо на витрине

В супермаркете сети Varus в столичном районе Позняки заметили крупную крысу, которая ела булочку с изюмом прямо на продуктовой витрине. Видео с грызуном быстро распространилось в соцсетях и набрало почти 220 тысяч лайков в TikTok.

По словам автора видео Нины Бойковой, работники магазина не пытались прогнать животное. Одна из сотрудниц подошла, сфотографировала крысу и отошла.

Пользователи соцсетей отреагировали на инцидент в основном с юмором. Грызуна сравнивали с Реми — персонажем мультфильма «Рататуй», а некоторые шутили, что магазин придерживается концепции pet-friendly.

В супермаркете Varus на Позняках в Киеве крыса устроила дегустацию булочки с изюмом на витрине — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 9 октября 2026

В то же время происхождение крысы остается неизвестным. Пока нет подтверждений, был ли он домашним питомцем или его появление связано с возможными проблемами с санитарными условиями в магазине. Представители Varus публично не комментировали ситуацию.

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