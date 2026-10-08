Актер Заднепровский рассказал, как влюбился в 15-летнюю поклонницу

Украинский актёр Назар Заднепровский рассказал, как познакомился со своей будущей женой Ириной почти 30 лет назад. На тот момент ей было 15 лет, а актёру — 23.

Знакомство произошло в театре после спектакля. Ирина подарила Заднепровскому три гвоздики, после чего они несколько лет поддерживали дружеские отношения.

По словам актера, он понял, что влюбился, когда оказался в больнице. Ирина навещала его и приносила домашнюю еду. Заднепровский отметил, что дождался, когда ей исполнилось 19 лет, и только тогда поцеловал ее.

Ирина также рассказала, что уже любила Назара к тому моменту, когда приехала к нему в больницу. Сейчас супруги воспитывают двоих детей — сына Михаила и дочь Юлию.

Жена актера призналась, что больше всего её раздражает храп мужа. В то же время Заднепровский рассказал о финансах в семье: его заработки являются общими, а доходы жены она оставляет себе.

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