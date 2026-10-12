Руководитель хора «Гомин» Вадим Яценко во второй раз станет отцом

Художественный руководитель хора «Гомин» Вадим Яценко и его жена, певица Анастасия, ждут второго ребенка.

Супруги сообщили радостную новость в Instagram, опубликовав совместное фото.

На снимке у Анастасии уже заметен округлый животик. «Работали над этими концертами втроем», — пошутил 32-летний дирижер в подписи к фото.

Супруги уже воспитывают сына Максима, которому исполнилось 8 лет. Ранее Яценко признавался, что из-за гастролей ему не хватает времени, которое он мог бы проводить с мальчиком.

Напомним, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая с 2025 года живет в США, переехала в новую квартиру вместе с мужем Эденом Пассарелли.

В семье певицы Оли Поляковой произошла новая беда. После ДТП, в котором получила травму её старшая дочь Мария, и попадания российского «шахида» в поезд, на котором артистка ехала с младшей дочерью Алисой, семья потеряла домашнюю любимицу — собачку породы шпиц по кличке Мими.

Читай нас в