Кит Харрингтон рассказал, почему сразу согласился на роль в «Гарри Поттере»

Британский актёр Кит Харрингтон рассказал, что сразу согласился сняться в новом сериале HBO «Гарри Поттер». В проекте он исполнит роль Гилдероя Локарта. По словам артиста, книги о юном волшебнике давно занимают особое место в его жизни, а себя он называет «немного фанатом» этой вселенной. Об этом звезда сериала «Игра престолов» рассказал в подкасте Джоша Горовица Happy Sad Confused.

Харрингтон признался, что регулярно слушает аудиокниги о Гарри Поттере в исполнении Стивена Фрая. По его словам, они помогают ему засыпать.

«Я слушаю аудиокниги в исполнении Стивена Фрая. Делаю это потому, что мой мозг невероятно активен, особенно ночью, и мне всегда было очень сложно засыпать. Мой мозг не выключается», — сказал актер.

По словам Харрингтона, после того как он отказался от алкоголя, проблемы с засыпанием усугубились.

«Когда я отказался от алкоголя, это стало особенно ощутимо. Тогда я начал слушать аудиокниги о Гарри Поттере, а теперь слушаю их каждый вечер. Поэтому они занимают очень особое место в моём сердце», — рассказал он.

Еще до участия в сериале Харрингтон присоединился к аудиоверсии «Гарри Поттера» от Audible. Там он озвучил Гилдероя Локарта — известного, но самовлюбленного волшебника, который становится преподавателем защиты от тёмных искусств в Хогвартсе.

Когда актёр узнал, что HBO готовит новую экранизацию книг, он положительно отнёсся к самой идее сериала.

«Когда я узнал, что они создают этот сериал, подумал: „Это замечательная идея, они действительно смогут раскрыть историю глубже, чем это сделали в фильмах“. Я полностью поддерживаю этот проект», — сказал Харрингтон.

Поэтому, когда ему предложили сыграть Локарта уже в телевизионной версии, долго раздумывать он не стал.

«А потом мне позвонили и предложили роль. Ответ был очень простым: „Да, пожалуйста!“ — добавил актёр.

Гилдерой Локарт впервые появится во втором сезоне сериала. Изначально роль должен был исполнить Николас Холт, однако он покинул проект из-за конфликта в рабочем графике.

Харрингтон пошутил, что ему будет не слишком сложно сыграть самовлюбленного профессора.

«Он влюблен в самого себя. От меня до него — буквально один маленький шаг в сторону», — сказал актер со смехом.

Съемки второго сезона уже начались. Во время интервью Харрингтона также спросили, обсуждает ли он с командой внешний облик своего персонажа.

«Да, но я скажу очень мало, потому что всё держится в строгом секрете. Но да, мы как раз сейчас над этим работаем», — ответил он.

Актёр также отметил, что первый выход на съёмочную площадку станет для него особенным из-за его давней любви к историям о Гарри Поттере.

«Я немного фанат всего этого и действительно очень это люблю», — сказал Харрингтон.

На вопрос Джоша Горовица о том, к какому факультету Хогвартса он себя относит, актер ответил: «Я из Гриффиндора, конечно!»

Харрингтон также рассказал, что ему особенно удобно работать над сериалом благодаря месту съемок. Проект снимают на студии Warner Bros. в Ливсдене, недалеко от его дома.

По словам актёра, это позволяет ему совмещать работу с уходом за двумя маленькими детьми.

Источник: Variety.

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