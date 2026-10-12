Минфин отложил финансирование программ Института национальной памяти на ₴20,5 млн

Министерство финансов Украины перенесло на декабрь 2026 года финансирование программ Украинского института национальной памяти (УИНП) на общую сумму почти 20,5 млн грн. Средства, запланированные на апрель–сентябрь, были перераспределены на последний месяц года.

«Министерством финансов было осуществлено помесячное перераспределение средств путем переноса сметных ассигнований с апреля–сентября на декабрь текущего года по бюджетной программе «Мероприятия по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, обеспечения деятельности Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции достоинства и Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти» на общую сумму 20 489 тыс. грн», — отметили в Институте.

Таким образом, финансирование соответствующих мероприятий и деятельности учреждений на сумму 20 млн 489 тыс. грн перенесли с апреля–сентября на декабрь 2026 года.

В конце сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в целях экономии бюджетных средств и направления ресурсов на нужды обороны будет приостановлен ряд расходов.

В частности, речь шла о финансировании дорожных работ, «Планов устойчивости» и отдельных культурных программ.

29 сентября Кабинет министров принял решение о приоритетности государственных расходов на фоне сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированного международного финансирования.

Об этом говорится в ответе Украинского института национальной памяти.

Сотруднику Вроцлавского отделения польского Института национальной памяти запретили въезд в Украину сроком на три года. Об ограничении он узнал непосредственно во время поездки на перезахоронение жертв Волынской трагедии.

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