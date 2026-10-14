Маричка Падалко встала на защиту Ирины Федишин после потери ребенка

Украинская телеведущая Маричка Падалко поддержала певицу Ирину Федишин, которая потеряла нерожденную дочь на 35-й неделе беременности. После трагической новости в социальных сетях появились комментарии, в которых артистку обвиняли в том, что она открыто рассказывала о беременности и показывала пол ребенка.

Падалко возмутилась такими высказываниями и назвала их средневековыми предрассудками.

Телеведущая также вспомнила собственный опыт материнства и объяснила, почему нельзя винить женщину в трагедии из-за её решения делиться радостью ожидания ребёнка.

После сообщения Ирины Федишин о потере ребенка некоторые пользователи начали писать под её постами в Instagram, что «счастье любит тишину» и что не стоило публично рассказывать о беременности.

Маричка Падалко не осталась в стороне от ситуации и выступила против обвинений в адрес певицы.

«Счастье любит тишину», «Зачем было показывать беременность?» Украинские соцсети погрузились в средневековье после трагической новости о том, что Ирина Федишин потеряла ребенка на 35-й неделе беременности и, судя по посту её мужа, едва не умерла сама.

«Когда вы пишете такие комментарии женщине, которая потеряла ребенка, вы фактически обвиняете её, мол, „ты сама виновата“. Это какое-то средневековое суеверие со ссылкой на «наших бабушек» и «наших мам», которое превращает горе в наказание за радость. Я считаю, что женщина имеет право радоваться беременности и делиться своим счастьем», — заявила Падалко.

Маричка Падалко, которая воспитывает троих детей, рассказала, что даже до появления социальных сетей сталкивалась с осуждением из-за того, что заранее покупала детские вещи.

«Я родила своих детей до появления соцсетей, но и тогда сталкивалась с осуждением за то, что покупала детские вещи заранее. У меня к таким людям был простой вопрос: готовят ли они заранее подарок мужу на день рождения или ждут самого дня рождения, чтобы сделать покупку. Ответ вы можете себе представить. Тогда, задолго до войны, я приводила аргумент, что он, особенно если водитель, рискует каждый день гораздо больше, чем ребенок в утробе матери.

Нам хочется верить, что если вести себя «правильно», ничего страшного не случится. Но это не так. Трагедии происходят не из-за фотографий в соцсетях. Они происходят и без них… Я просто хочу выразить самые искренние соболезнования Ирине и ее семье и пожелать сил все пережить», — написала телеведущая.

Падалко подчеркнула, что публичность беременности не является причиной трагедии, а обвинения в адрес женщины, переживающей утрату, лишь усугубляют её боль.

Ранее в защиту Ирины Федишин выступила беременная Екатерина Остапчук — жена телеведущего Владимира Остапчука. Она резко отреагировала на комментарии людей, которые связывали потерю ребенка с тем, что певица открыто рассказывала о беременности.

«Люди, которые пишут, что кто-то потерял ребенка из-за того, что рано рассказала о беременности или постоянно выставляла на показ беременный живот, — психи», — заявила жена Остапчука.

Екатерина также объяснила, почему считает такие обвинения безосновательными.

«Если бы ваша теория имела смысл, то все, кто поступает так же, теряли бы детей, а среди тех, кто не выкладывал в сеть фотографии беременности, потерь не было бы. Как вообще можно писать такое человеку, который находится в трауре?!» — возмутилась Катя.

Сама Остапчук также сталкивается с критикой в социальных сетях из-за того, что публикует фотографии с обнаженным беременным животом.

Маричка Падалко и Екатерина Остапчук призвали не обвинять женщин в потере ребенка из-за публичности беременности. Они подчеркнули важность сочувствия и поддержки людей, переживающих личную трагедию.

В семье украинской певицы Ирины Федишин умерла дочь, рождения которой семья так ждала.

30 сентября певица Ирина Федишин, находившаяся на восьмом месяце беременности, сообщила пол будущего ребенка.

Беременная Ирина Федишин показала, как её семья собирает картошку на мамином огороде.

Ирина Федишин объявила о третьей беременности.

Читай нас в