Скончался украинский комик Александр Веня Венедчук

Вечером 13 октября стало известно о смерти 32-летнего украинского комика Александра Вени Венедчука — бывшего участника команды «Ветераны космических войск». На трагическую новость отреагировали его поклонники, коллеги и известные украинцы, которые поделились воспоминаниями об артисте и выразили соболезнования его родным и близким.

Участники коллектива не раскрыли подробностей обстоятельств его смерти, однако пообещали сообщить о месте и времени прощания с коллегой, как только появится соответствующая информация.

В январе 2025 года у артиста произошло кровоизлияние в мозг, сопровождавшееся потерей сознания и сильными судорогами. Тогда ему провели срочную нейрохирургическую операцию.

В сентябре 2025 года Венедчук перенёс ещё одно хирургическое вмешательство, во время которого ему установили титановую пластину в череп. В декабре того же года комик покинул команду «Ветераны космических войск».

В июне 2026 года Александр поделился радостной новостью — он женился на своей возлюбленной Карине, с которой был в отношениях более шести лет.

Одними из первых о трагической новости сообщили бывшие товарищи Александра по команде «Ветераны космических войск» — Артем Дамницкий и Владислав Куран.

Дамницкий опубликовал в Threads совместные фотографии с другом и написал:

«Ты слишком рано отправился в космос… Мы так не договаривались. Спасибо за всё и прости, если что-то не так».

Комик Василий Байдак признался, что шокирован новостью, и выразил соболезнования родным и близким Александра.

Ведущий Фима Константиновский также эмоционально отреагировал на смерть коллеги:

«Я не знаю, как в это поверить. Я просто плачу и не могу перестать плакать».

Юморист Юрий Ткач посвятил Венедчуку слова памяти:

«Невозможно поверить! Невозможно принять… Талантливый, искренний, невероятно светлый… Ты дарил людям смех, а сегодня столько слёз и боли… Люблю тебя, друг… Навсегда в наших сердцах».

Соболезнования близким Александра также выразили участники команды «Львы на джипе» Андрей Лузан и Николай Зирянов, актёр и комик Владимир Шумко, блогерша Даша Кубик, стендап-комик Валерия Мандзюк, рэпер Otoy и диджей Korolova.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко написал, что никогда в жизни не забудет Венедчука. Даша Астафьева призналась, что не может поверить в эту трагическую новость.

Телеведущая Леся Никитюк вспомнила, как участвовала в съемках шоу «Ветераны космических войск» вместе с Веней. Она выразила надежду, что он «в лучшем мире».

Актриса Елена Кравец также отреагировала на смерть комика:

«Веня… Не хочу в это верить. Как же больно».

Телеведущая Маша Ефросинина назвала Александра одним из самых талантливых людей, с которыми ей посчастливилось работать.

«Сколько у тебя было планов на эту жизнь… Какая-то бесконечная хроническая боль. Покойся с миром, Веня», — написала она.

Впоследствии Ефросинина опубликовала видео, в котором поделилась размышлениями о несправедливости жизни и смерти талантливых людей.

«Каждый раз за эти годы, когда умирает хороший, светлый, талантливый человек, когда умирают дети, нерожденные дети, я всё время думаю: почему так? А какой-то совершенно сумасшедший старик живёт и разбрасывает зло, как бактерии. А оно трансформирует людей во всём мире, они превращаются в оборотней… Это риторический вопрос, но я не могу не думать об этом. Мои соболезнования всем, кто потерял близких», — сказала телеведущая.

Смерть Александра Венедчука стала тяжелой утратой для его коллег и поклонников. Украинские знаменитости вспоминают комика как талантливого человека, который дарил людям смех, и выражают поддержку его семье и друзьям.

О смерти Александра Венедчука сообщили в Telegram-канале команды «Ветераны космических войск».

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Скончался Михаил Дидышин из Космача — известный краевед, исследователь Олексы Довбуша и опришковского движения, а также знаток карпатского фольклора.

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