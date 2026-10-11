Скончалась заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская

Ушла из жизни заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская, которая более 50 лет посвятила сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Наталье Перчевской было 74 года. Причину ее смерти пока не разглашают.

«Есть люди, которые оставляют после себя гораздо больше, чем роли и воспоминания о выходах на сцену. Остается тепло от встреч, голос, улыбка, моменты совместной работы, которые со временем становятся особенно дорогими», — говорится в сообщении театра.

Коллеги артистки выразили соболезнования её родным, близким, а также всем, кто знал и уважал Наталью Перчевскую. Информацию о дате, времени и месте прощания обещают обнародовать позже.

Наталья Перчевская работала в Театре Франко с 1972 года. За более чем полвека творческой деятельности актриса сыграла десятки ролей в театральных постановках.

Среди спектаклей, в которых она участвовала, — «Кайдашева семья», «Тевье-Тевель» и «Суд и пламя».

В 2018 году Наталье Перчевской присвоили почетное звание заслуженной артистки Украины.

Ее коллеги вспоминают актрису как человека, оставившего после себя не только сценические работы, но и теплые воспоминания о совместной работе и встречах.

О смерти актрисы сообщили 10 октября на официальной странице театра.

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